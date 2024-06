È precipitato in un terreno agricolo l'ultraleggero coinvolto in un incidente nella zona di San Mariano di Corciano in seguito al quale sono morti due uomini. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Sembra che nella zona possa trovarsi anche un'aviosuperficie ma al momento non ci sono conferme.



