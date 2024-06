A Foligno apparentamento tra centrosinistra e lista civica

Apparentamento per le comunali di Foligno tra il candidato sindaco del centrosinistra, Mauro Masciotti, Pd, Movimento cinque stelle e civici, con la lista "La Voce di Foligno" per il ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Nel secondo turno Masciotti, 44,53% al primo, sfiderà il sindaco uscente Stefano Zuccarini, leghista candidato del centrodestra unito, 45,85%.

La dichiarazione di collegamento tra Masciotti e "La Voce di Foligno", 3,69% sostenendo il candidato Moreno Finamonti, è stata formalizzata alla segreteria generale del Comune di Foligno che l'ha comunicata in una nota.

Nessun apparentamento ufficiale, al momento, per la coalizione che è stata la terza forza del primo turno delle comunali a Foligno, con Enrico Presilla candidato sindaco, 5,98%.



