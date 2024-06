Tesei, abbiamo adottato il disegno di legge sul turismo

"Abbiamo adottato oggi il disegno di legge sul turismo che a breve sarà proposto all'assemblea legislativa. Una legge importante per un settore che grazie a una puntale e attenta politica regionale, in grado di ridisegnare il modo di concepire la promozione, ha permesso all'Umbria di registrare record straordinari e farsi conoscere sempre più a livello mondiale": lo annuncia la presidente della Regione, Donatella Tesei, con un post su Facebook.

"Lo scopo della legge - spiega Tesei - è quello di avere uno strumento normativo, figlio di approfondite riflessioni anche con gli operatori del settore, più adeguato alle nuove condizioni del mercato. Una legge che tocca vari aspetti, dal turismo lento alle strutture ricettive, passando per l'ospitalità non convenzionale, l'intermediazione e le professioni turistiche, così da rendere l'azione della pubblica amministrazione più efficace ed efficiente. Un'ottimizzazione che aiuterà ancora di più l'intero sistema turistico, vero valore aggiunto della nostra straordinaria regione".



