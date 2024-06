Spunta documento del 1468 dal cantiere di una scuola a Foligno

Durante i lavori di ripristino dell'istituto scolastico "Piermarini" a Foligno è spuntato un antico documento. Si tratta di una lettera cartacea del 26 settembre 1468 indirizzata al fiorentino Silvestro De Nardis e contenente, tra gli altri, riferimenti relativi ad alcuni personaggi legati alla Casa d'Este come Giacomo Trotti (1423-1495) oratore alla corte del pontefice Paolo II e Ludovico Casella (1406-1496), uno dei più stimati notai di Ferrara e consigliere di Borso, duca di Ferrara.

Il ritrovamento è stato del tutto casuale ed è stato fatto dagli operai della ditta Palmucci Costruzioni srl di Roma impegnata nei lavori di miglioramento sismico post sisma 2016 dell'edificio scolastico, che hanno subito provveduto a consegnarlo al direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, Stefano Nodessi Proietti, in quanto l'Usr Umbria è soggetto attuatore dell'intervento.

Dopo aver avvisato la competente soprintendenza archivistica e bibliografica per l'Umbria, il documento è stato consegnato alla sezione di Foligno dell'Archivio di Stato di Perugia per essere messo a disposizione degli studiosi di storia locale dopo le necessarie operazioni di restauro conservativo.

Alla consegna del documento - riferisce la Regione - hanno preso parte Stefano Nodessi Proietti, direttore dell'Usr umbria; Valter Ciotti, direttore dei lavori del cantiere della scuola Piermarini; la direttrice dell'Archivio di Stato di Perugia, Cinzia Rutili; Maria Rosaria Benvenuti, responsabile della sezione di Foligno dell'Archivio di Stato.



