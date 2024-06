Prisco, tutto pronto per concorso per 350 vigili del fuoco

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha annunciato che "la Funzione pubblica, nei giorni scorsi, ha autorizzato a bandire la procedura concorsuale e il Dipartimento dei vigili del fuoco ha approntato il nuovo applicativo informatico per la validazione dei dati anagrafici dei candidati". "Il bando del concorso a 350 posti da vigile del fuoco sarà pubblicato il prossimo 20 giugno sul sito istituzionale del Dipartimento e sul portale InPa" spiega in una nota.

"Questo concorso - sottolinea Prisco - rappresenta un ulteriore, significativo tassello nel percorso già avviato dal Governo di rafforzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Verrà assunto personale giovane, di età fino a 26 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore che riceverà la formazione necessaria per acquisire tutte le professionalità che serviranno a garantire un servizio di prevenzione e di soccorso sempre più efficiente e adeguato".



