L'Umbria dance school fa ballare i viaggiatori del minimetrò

Il minimetrò sempre di più mezzo di trasporto sostenibile, promotore e location di eventi particolari e artistici. L'ultima iniziativa è quella che si è tenuta sabato scorso, sotto la direzione artistica di Laura Cartocci, insieme ai ragazzi della scuola di danza "Umbria dance school".

Una ventina di ragazzi, giovani e giovanissimi, hanno preparato delle coreografie che hanno eseguito a Pian di Massiano, durante il percorso in due carrozze distinte, e poi al capolinea del Pincetto.

Una esperienza originale per i viaggiatori, realizzata - riferisce una nota dei promotori - anche grazie alla professionalità della realtà di Barbara Formica, con gli insegnanti che hanno curato gli spettacoli come Manuela Giulietti, Camilla Rugini e Mattia Maiotti.

"Continua la collaborazione con il Minimetrò - ha detto Laura Cartocci, direttrice artistica degli eventi - vogliamo che la danza viaggi con il minimetrò, il mezzo di trasporto ecologico della città di Perugia. Si tratta di una bella iniziativa iniziata a febbraio 2020, poi fermata dalla pandemia. Da qui ripartiamo per nuove e interessanti collaborazioni".

"Un'esperienza diversa rispetto a quella del palco di un teatro - ha spiegato la direttrice della scuola, Barbara Formica - ma altrettanto interessante e stimolante per la loro crescita personale ed artistica".



