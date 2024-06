Ha definito "entusiasmanti" i risultati dell'Italia agli europei di atletica leggera, il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Al di là di ogni più rosea previsione sia come numero di medaglie sia come risultati e primati" ha detto a margine di un'iniziativa a Terni. "Molto molto ben auguranti in prospettiva di Parigi" ha sottolineato Malagò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA