A Perugia un programma Memories per celebrare Sergio Piazzoli

Sarà la mostra commemorativa "Dieci anni senza Sergio Piazzoli" a caratterizzare l'avvio del programma di eventi "Sergino memories". Venerdì 14 giugno, con l'inaugurazione al Cerp della Rocca Paolina di Perugia alle 17.30, prenderà così il via il progetto nato a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino per "non far disperdere il suo patrimonio culturale e musicale, celebrandone la figura e l'importante contributo che lo stesso, con la sua importante attività, ha realizzato nel territorio regionale".

"Sergino Memories" è quindi strutturato attraverso tre intensi mesi di iniziative ideate per omaggiare Piazzoli. Ad organizzarle il comitato "Per Sergio Piazzoli" che - ricorda in un comunicato - si è formato a 10 anni dalla sua prematura scomparsa.

Con l'allestimento della mostra (visitabile ad ingresso libero dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 19, fino al 21 luglio) al Cerp, grazie alla collaborazione con la Provincia di Perugia e con la condivisione e l'apprezzamento degli eredi, sarà celebrata la vita e l'eredità del grande organizzatore di concerti che ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale umbra. Sarà quindi ripercorsa l'attività di Piazzoli attraverso una collezione di materiali fotografici, manifesti e non solo per far conoscere l'influenza che il suo lavoro ha avuto nel mondo musicale: dai primi passi della sua carriera fino all'organizzazione di concerti epici che hanno reso l'Umbria famosa a livello mondiale. Fino al suo termine ogni visitatore potrà portare un suo ricordo personale (video, foto o altro) e consegnarlo alla mostra. Ma non solo. Sarà infatti possibile lasciare il proprio ricordo legato a Sergio Piazzoli attraverso "My Sergino Memories", una sezione online del sito serginomemories.it creata appositamente (www.serginomemories.it/my-sergino-memories/) dove è possibile caricare immagini, video o scrivere un ricordo.

Durante l'inaugurazione ci sarà anche la sonorizzazione della mostra: verrà trasmesso l'audio-visivo "Viaggio solo" scritto e diretto in esclusiva da Suoni Incisi (in replica il 12 luglio alle ore 18), un collettivo composto da ammiratori di Piazzoli.



