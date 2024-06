La ministra Bernini giovedì alla Comunità Incontro

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà alla Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia giovedì prossimo in occasione della presentazione di cinque nuovi corsi di formazione promossi dalla stessa Comunità Incontro Onlus insieme a Confapi Terni e alla Fondazione et Labora che hanno aderito ai piani formativi del Fondo per la Repubblica digitale. Per offrire alle ragazze e ai ragazzi impegnati nel percorso di recupero l'opportunità di riacquisire le proprie risorse personali attraverso il lavoro, la Comunità Incontro Onlus è impegnata in molteplici attività formative e professionali. Per rafforzare questo approccio, che a Molino Silla viene definito "ergoterapia" e che rappresenta una delle leve nella cura delle dipendenze, la struttura ha deciso di aderire ai piani formativi previsti dal Fondo per la Repubblica digitale - Impresa sociale, nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio).

L'obiettivo è di accrescere le competenze digitali per sostenere la transizione digitale del Paese.

Nell'ambito di tale iniziativa, la Comunità Incontro Onlus - spiega una sua nota - in collaborazione con Confapi Terni e la Fondazione Et Labora, realtà lombarda operativa nel campo della formazione e del reinserimento professionale, ha organizzato cinque corsi di formazione destinati ai ragazzi ospiti della Comunità: "Applicativi per la gestione di un ufficio", "Software e contabilità", "Gestione del personale", "Software e contabilità avanzato", "Installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)".

I corsi saranno presentati giovedì 13 giugno alle ore 10.00 a Molino Silla. Il pacchetto formativo, rappresenta una rilevante opportunità per i ragazzi e le ragazze che con grande fatica si stanno riappropriando della loro vita e guardano verso il loro futuro.

Ad accogliere la ministra Bernini nella casa madre della Comunità fondata da don Pierino Gelmini, saranno presenti il capo struttura Giampaolo Nicolasi, insieme al direttivo e allo staff dell'equipe multidisciplinare. Presenti anche i referenti di Confapi Terni e Luca Tavolante per la Fondazione Et Labora.





