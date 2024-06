Assessore accusato dalla collega a Terni, 'nessun sessismo'

L'accusa che gli è stata rivolta dalla diretta interessata, l'assessora comunale all'ambiente di Terni - ex dopo le dimissioni - Mascia Aniello, è di averla aggredita verbalmente in due occasioni, con contenuti sessisti.

L'accusato, come riferito lunedì dal sindaco della città Stefano Bandecchi, è l'assessore allo sviluppo economico Sergio Cardinali. Che ora, incassata anche la solidarietà degli altri componenti della giunta comunale, replica direttamente. E lo fa con una nota nella prima serata di martedì.

"Le evidenti divergenze sul piano politico riguardanti la vicenda della discarica e dell'accordo di programma Ast, tra me e l'assessore Aniello - afferma Cardinali - sono state negli ultimi mesi chiare a tutti i soggetti politici e cittadini ternani in quanto ampiamente riportate nei giornali e nei social, e spesso oggetto di varie interrogazioni delle opposizioni in consiglio comunale".

"Ritengo assolutamente infondate - prosegue l'assessore Cardinali - le accuse mosse. Mentre ci confrontavamo sulle strategie politiche della vicenda Ast, a fronte di una mia ferma difesa della linea politica raggiunta che consente la coesistenza dello sviluppo economico e industriale con l'ambiente circostante, l'assessore Aniello mi accusava di fronte a tutti di difendere i miei amici delle acciaerie lasciando intendere un rapporto poco chiaro nel mio operato amministrativo. Tengo a precisare che tale affermazione da parte dell'assessore Aniello avveniva per la seconda volta, in quanto già fatto in passato alla presenza solo di alcuni assessori".

"A quel punto - prosegue ancora Sergio Cardinali - in maniera ferma ma educata ho risposto a tale accusa infamante e lesiva della mia moralità. Appare un errore grave utilizzare in modo improprio argomenti che sono una piaga per la nostra società come quelli del sessismo e della violenza di genere, che peraltro mi hanno visto protagonista attivo nella lotta a simili comportamenti nei 35 anni di militanza nel sindacato (la Cgil, ndr.)".

"Mi sto impegnando nell'amministrazione - conclude l'assessore Cardinali - al fine di trovare il migliore equilibrio tra il lavoro, l'occupazione e l'ambiente, evitando i problemi sociali ed economici che interverrebbero ad una eventuale chiusura dello stabilimento, come caldeggiato più volte dall'assessore Aniello. Nella speranza di vedere immediatamente cessare tali infamie nei miei confronti, mi riservo di intervenire nelle sedi opportune a difesa della mia persona e del mio ruolo politico-istituzionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA