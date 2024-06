Ascani (Pd), in Umbria si respira un vento di cambiamento

"In Umbria si respira un vento di cambiamento che è inevitabilmente anche un avviso di sfratto alla destra di Donatella Tesei": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, deputata dem e vicepresidente della Camera dei deputati.

"In moltissimi comuni - prosegue - il centrosinistra torna al governo o conferma la propria buona amministrazione. Da San Giustino a Castiglione del Lago, da Spello a Marsciano che elegge un sindaco giovane e capace dopo anni di governo di destra. E inoltre, tra gli altri, Magione, Montefalco, Lisciano Niccone, Montone, Gualdo Tadino, Pietralunga, Baschi, Piegaro, Montecchio. A questo si aggiunge l'ottimo risultato ottenuto da Camilla Laureti, confermata parlamentare europea grazie anche alla spinta di migliaia di cittadine e cittadini umbri. Ora è fondamentale vincere i ballottaggi in comuni importanti, a partire dalla sfida epocale di Perugia, dove Vittoria Ferdinandi ha rianimato una città che dieci anni di pessimo governo della destra avevano spento. Ma anche Foligno, Orvieto, Bastia".

"Dopo malgoverno e impoverimento - conclude Ascani - l'Umbria è pronta a cambiare, a scegliere una ricetta incentrata su lavoro, sanità e scuola pubblica, attenzione ai più deboli, senso di comunità. E il Partito democratico è il perno di questo cambiamento e di una coalizione larga vincente".



