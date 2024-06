Visita in Provincia del nuovo questore di Terni

Il nuovo questore di Terni, Luigi Mangino, ha fatto visita stamattina alla presidente della Provincia, Laura Pernazza. L'incontro, svoltosi nell'ufficio di presidenza dell'ente, ha avuto la finalità di una reciproca conoscenza e di un primo approfondimento sulle problematiche del territorio.

Presidente e questore - sottolinea una nota della Provincia -hanno "condiviso pienamente la necessità di proseguire la stretta collaborazione fra istituzioni e forze dell'ordine per assicurare adeguati livelli di sicurezza".

"Ringrazio il questore per la gradita visita e per la condivisione delle azioni da porre in atto sul territorio, ciascuno per la propria parte", ha detto la presidente Pernazza.

"Noi come Provincia - ha aggiunto - siamo a disposizione per svolgere a pieno il ruolo che ci compete e per contribuire alle attività complessive di sicurezza e tutela dei cittadini".

All'incontro di oggi ne faranno seguito altri, alcuni dei quali già messi in programma, come quello che si svolgerà prossimamente alla Comunità Incontro di Molino Silla.



