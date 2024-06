Un voto solo per un candidato sindaco in Umbria

C'è un comune in Umbria nel quale uno dei tre candidati sindaco ha ottenuto soltanto un voto.

Il comune è Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia, dove è stato eletto Giandomenico Montesi ("Insieme per crescere"), che ha ottenuto 427 voti (il 62,06 per cento delle preferenze).

Gino Emili ("Impegno comune") ha avuto 260 voti (il 37,79). Una sola preferenza (0,15 per cento) per Stefano Martinelli ("Umbria autonoma").

A Cerreto gli aventi diritto al voto erano 833 e i votanti sono stati 694, l'83,31 per cento.



