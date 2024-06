Squarta, felice di rappresentare l'Umbria in Europa

"Sono molto contento e felice di rappresentare l'Umbria in Europa per i prossimi cinque anni, non mi aspettavo tutto questo consenso che dà tanta responsabilità": lo ha affermato il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta commentando la sua elezione al Parlamento europeo. "Essere terzo con oltre 52 mila voti circa e aver preso più di 19 mila preferenze in Umbria mi ha riempito di orgoglio" ha aggiunto.

Squarta sta seguendo lo spoglio dei risultati delle amministrative nel comitato elettorale della candidata sindaca per Perugia Margherita Scoccia.

Commentando lo spoglio in corso e in particolare lo scontro per Perugia tra Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi ha parlato di dati che vedono un "testa a testa". "Aspettiamo l'esito finale e vediamo chi tra le due la spunterà" ha aggiunto.

"L'affermazione imponente di Fratelli d'Italia - ha detto - ci dà la responsabilità per guidare la coalizione di centrodestra".

È lo sguardo va anche già al prossimo step elettorale delle regionali. "Ancora è presto - ha detto - ma dopo aver visto i risultati dei comuni al voto e quindi dopo aver capito come sono andate queste elezioni tireremo un linea come centrodestra per iniziare a pensare come affrontare le prossime regionali".

Ora a prendere il posto di Squarta in Assemblea legislativa sarà Michela Sciurpa, prima dei non eletti e attualmente amministratore unico della partecipata regionale Sviluppumbria.





