Scoccia, 'risultato che va al di sopra delle europee'

Ha parlato di "un bel risultato che va al di sopra di quello delle europee" Margherita Scoccia, candidata per il centrodestra a sindaca di Perugia. "Siamo contenti, è un bel segnale per la città perché significa che stiamo rappresentando una compagine allargata" ha detto incontrando i giornalisti in serata.

"Torneremo ad ascoltare i cittadini e a dare risposte - ha annunciato Scoccia - a proporre la nostra visione di una Perugia che rappresenta realmente tutti con le loro sensibilità, come è la nostra coalizione. Guardiamo avanti e abbiamo ancora tanta voglia di raccontarci. Abbiamo rappresentato un cambiamento dieci anni fa (quando il centrodestra ha conquistato la roccaforte della sinistra - ndr) e Perugia continuerà a credere in esso".

Riguardo a un possibile dialogo con gli altri candidati che non andranno al ballottaggio Scoccia ha sottolineato: "noi abbiamo sempre rappresentato tutti". "Abbiamo sempre detto - ha aggiunto - di dare voce a tutti coloro che hanno la volontà di dare un contributo per Perugia. Non cambieremo per questo.

Certamente non ci saranno logiche di spartizione e di vecchia politica. Lo faremo sui contenuti e sui temi".



