Responsabile campagna Ferdinandi, 'molto, molto fiduciosi'

"Le proiezioni e i dati in nostro possesso ci fanno essere molto, molto fiduciosi": lo ha detto Andrea Ferroni, responsabile politico della campagna di Vittoria Ferdinandi, candidata di Perugia per centrosinistra e civici. Lo ha fatto parlando ai giornalisti nella sede comitato elettorale con accanto i vertici dei partiti che compongono la coalizione.

"Però per i risultati finali dobbiamo aspettare, soprattutto in questa occasione in cui la forbice è stretta", ha aggiunto.





