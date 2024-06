Primi dati Perugia confermano testa a testa Ferdinandi-Scoccia

Sono appena otto su 159 i seggi del comune di Perugia dei quali sono stati ufficializzati i dati per l'elezione del nuovo sindaco del capoluogo umbro. Dopo tre ore dall'inizio delle operazioni, sul portale del ministero dell'Interno a Vittoria Ferdinandi, centrosinistra, vengono assegnati il 49,1 per cento dei voti e a Margherita Scoccia, centrodestra il 48,28.

Sono invece 22 le sezioni riportate sul sito del Comune. Con Scoccia a 4.090 voti e Ferdinandi 4.040.

Anche i dati reali confermano quindi che tra le due c'è una contesa particolarmente incerta. Anche per decidere se ci sarà ballottaggio o elezione diretta al primo turno.

Seconda proiezione Opinio-Rai Perugia: Ferdinandi al 49,8% Scoccia al 47,3%.

La copertura del campione è del 20%

Nella seconda proiezione per le comunali di Perugia, Vittoria Ferdinandi del centrosinistra è al 49,8%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 47,3%. Segue Massimo Monni all'1,6%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 20%.

