Partita la prima classe della Academy Umbria di Busitalia

È partita lunedì 10 giugno, la prima classe della Academy Umbria di Busitalia, società del polo passeggeri del Gruppo FS Italiane, dedicata alla formazione di futuri autisti. Sono 11 i candidati, tra i 24 e i 29 anni, che intraprenderanno un percorso formativo della durata di cinque mesi mirato ad ottenere le abilitazioni necessarie per diventare autisti di autobus, comprese la patente D e la Carta di qualificazione del conducente.

L'Academy, interamente finanziata da Busitalia - si sottolinea in un suo comunicato -, ha come obiettivo di facilitare l'accesso al mondo del lavoro e garantire ai futuri autisti di Busitalia le competenze necessarie per operare in modo sicuro ed efficiente nel settore dei trasporti pubblici.

Nel corso del 2024, l'azienda prevede di intraprendere "ulteriori iniziative volte a selezionare ed inserire nuovi autisti già in possesso delle abilitazioni necessarie con contratti a tempo indeterminato che contribuiranno ad aumentare ulteriormente l'organico in servizio".

Maggiori dettagli su www.fsbusitalia.it.



