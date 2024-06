Landrini eletto a Spello, A San Giustino Stefano Veschi

Tra gli altri - 60 in tutto - comuni umbri che hanno scelto il loro sindaco, anche Spello, dove Moreno Landrini ("Insieme per Spello") ha vinto la competizione elettorale ottenendo il 51,25 per cento delle preferenze (2.386 voti). Simone Tili ("Progetto Spello"), si è fermato al 38,92 ed Elisa Capodicasa ("Scelta civica per Spello"), al 9,84 per cento.

Il sindaco eletto a Panicale è Giulio Cherubini ("Avanti insieme"), con 976 voti (il 33,55). Si è imposto su Daniele Torroni ("L'unione"), che ha ottenuto 897 voti (30,84), Ida Calzini ("Iniziamo il presente"), con 688 preferenze (23,65) e Virginia Marchesini ("Panicale Cambia"), 348 consensi (11,96).

Francesco Rizzuti ("Vivo Pietralunga") è stato eletto primo cittadino a Pietralunga con 559 voti e il 40,07 per cento delle preferenze. Ha avuto la meglio su Gianluca Ortali ("Un'altra Pietralunga"), con il 29,68, Mirko Ceci ("Uniti per Pietraluna"), con il 20,14 e Luca Sborzacchi ("Progetto Pietralunga"), con 141 voti pari al 10,11.

A San Giustino è stato eletto sindaco Stefano Veschi ("San Giustino partecipa"), con il 51,95 per cento delle preferenze.

Seguono Corrado Belloni ("San Giustino nel cuore"), con il 31,67 e Fabio Bruschi ("Civi liberali riformisti Communitas San Giustino"), cn il 16,38.

Con 213 consensi (il 62,28 per cento) è stato eletto sindaco di Sant'Anatolia di Narco Tullio Fibraroli, con la lista "Uniti per Sant'Anatolia". Egisto Tani Lanfranco ("Sant'Anatolia nuova", ha avuto 93 voti (27,19) e Gain Luca Valeriani ("Futuro e innovazione"), 36 (10,53).

Giampiero Fugnanesi ("Sigillo sei tu") è il sindaco di Sigillo. Ha ottenuto 1.022 consensi, pari al 75,42 per cento).

Claudio Rosati ("Il Sigillo giusto") si è fermato al 24,58).

Eridano Liberti ("Torgiano da vivere") è stato eletto a Torgiano con il 68,15 per cento delle preferenze. Pierluigi De Rosa ("Siamo Torgiano"), si è fermato al 31,85.

A Tuoro sul Trasimeno, il 56,12 per cento delle preferenze a Maria Elena Minciaroni ("Uniti per Tuoro"), eletta sindaca. Per Valentino Mori ("Impegno comune") il 43,88.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA