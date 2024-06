È Giuliano Boccanera il nuovo sindaco di Norcia, mettendo così fine all'era di Nicola Alemanno.

Il vicesindaco uscente - facente funzione di sindaco nell'ultimo anno - si è imposto con il 28,98% dei consensi. A capo della lista civica "Norcia unita", Boccanera ha lasciato alle spalle Francesco Filippi - "Ricostruiamo Norcia" - che ha ottenuto il 27,03% dei voti, Nicola Alemanno - "Rispetto per Norcia" - che non è andato oltre il 23,60% dei consensi e Cristina Sensi che, guidando la lista "Libera Norcia", ha ottenuto il 20,39% dei voti.

"Vogliamo riappacificare la città", è stato il commento a caldo rilasciato all'ANSA dal neo sindaco Boccanera. "Il primo obiettivo è di rilanciare immediatamente il turismo estivo a iniziare dalla fioritura di Castelluccio di Norcia e poi coinvolgere tutte le associazioni presenti in città nel nostro percorso di ricostruzione", ha aggiunto Boccanera.



