Da M5s Terni solidarietà ad ex assessora Mascia Aniello

"Esprimiamo piena solidarietà all'ex assessore Mascia Aniello a seguito della denuncia pubblica in cui parla di aver subito la seconda "ì'brutale aggressione' da parte di un ex collega di giunta": lo affermano in una nota congiunta Claudio Fiorelli,consigliere comunale M5s Terni, e Luca Simonetti, referente del gruppo territoriale M5s Terni.

"L'ex assessore all'ambiente - proseguono - parla senza mezzi termini di 'forme di violenza per imporsi contro una donna'. Da quanto denuncia, oltre alla manifesta violazione dei principi fondamentali di rispetto, collaborazione e civiltà che dovrebbero caratterizzare l'operato delle istituzioni pubbliche e dei loro rappresentanti, tali comportamenti sarebbero inaccettabili e intollerabili, specialmente in un contesto istituzionale. Se confermato, ci troviamo di fronte all'ennesimo episodio che mette sotto i riflettori la giunta comunale per comportamenti relativi a discriminazioni sessiste e questo caso non può e non deve passare inosservato o essere sottovalutato".

"Purtroppo - èrosegue il M5s - i presupposti per capire il clima che si respirava in questa amministrazione c'erano tutti da tempo. Risulta indecente come il commento del sindaco Bandecchi, nella sua risposta all'assessore Aniello, sposti l'attenzione sulla sua gravidanza piuttosto che sulla presunta aggressione denunciata senza mezzi termini. È indispensabile che questa volta il sindaco Bandecchi chiarisca quanto prima la vicenda, avvii un'indagine approfondita sull'accaduto e prenda gli adeguati provvedimenti. Inoltre, dalla denuncia dell'ex assessore Aniello, traspare il fallimento totale nelle politiche ambientali da parte della giunta comunale che ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale".

Dispiace che ancora una volta - conclude la nota - abbia vinto quella politica che fa accordi al ribasso quando si tratta di difendere la salute dei lavoratori e dei cittadini".



