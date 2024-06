A Preci in Umbria nessun voto per un candidato sindaco

Se sembrava poco un unico voto ottenuto da un candidato sindaco di Cerreto di Spoleto, in un altro piccolo comune umbro, Preci, in provincia di Perugia, c'è un candidato alla carica di primo cittadino che non ha avuto nemmeno un consenso.

Si chiama Biundo Salvatore "detto Marcantonio" come si legge nel portale "Eligendo" - che era sostenuto dalla lista "Umbria autonoma". Per lui, come detto, zero voti.

A vincere la competizione elettorale è stato Massimo Messi, con la lista "Uniti per Preci", che ha avuto 348 preferenze, pari al 69,18 per cento, seguito da Angelo Chierici ("Insieme per Preci"), con 155 voti (30,82 per cento).

A Preci gli aventi diritto al voto erano 616 e i votanti sono stati 511. Due le schede bianche.



