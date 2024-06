A Gualdo Tadino eletto Presciutti, a Sellano Gubbiotti

I comuni umbri (sono oltre 50 quelli con meno di 15 mila abitanti) stanno via via terminando lo spoglio delle schede.

A Montone è stato eletto Mirco Rinaldi, sostemuto dalla lista "Energia e passione", con il 90,02 per cento delle preferenze, paro a 839 voti.

La sfidante, Elisa Molinari (Patto per Montone), ha ottenuto 93 prefernze, il 998 per cento. A Montone gli aventi diritto al voto erano 1.302. Hanno votato in 947. Due le sezioni in tutto.

A Sellano ha vinto Attilio Gubbiotti ("Sellano continuiamo a vincere") con l'85,15 per cento delle preferenze, pari a 539 voti.

La sfidante, Stefania Cascioli (Accordo per Sellano") ha ottenuto 94 preferenze, pari al 14,85 per cento.

A Lisciano Niccone, solo 15 voti per Cesare Sassolini ("Lisciano Libera"), mentre Gianuca Moscioni ("Unità democratica") è stato eletto sindaco con il 94,72 per cento delle preferenze e 269 voti.

A Scheggia e Pascelupo, il sindaco eletto è Fabio Vergari (Progetto comune"), con 597 preferenze (77,94 per cento). Lo sfidante Fabio Masseroni ("Scheggia e Pascelupo il paese che verrà") ha ottenuto 169 voti (22,06 per cento).

A Giano dell'Umbria ha vinto Manuel Petruccioli (lista "Uniti per Giano"), con il 72,86 per cento delle preferenze. A Luca Malossi ("Giano domani") sono andati 508 voti (21,14 per cento).

A Gualdo Tadino eletto sindaco Massimiliano Presciutti ("Gualdo 2030"), con il 47,83 per cento delle prefernze, pari a 3.859 voti. Simona Vitali ("Rifare Gualdo"), si è fermata a 3.341 voti, pari al 41,40 per cento delle preferenze.

A Montecastello di Vibio, eletta sindaca Agnese Cerquaglia ("Nuova energia"), con 512 preferenze (il 56,39 per cento). Lo sfidate, Elio Primera ("Uniti per cambiare"), ha avuto 369 voti (il 43,61 per cento).

A Fossato di Vico eletto l'unico candidato, Lorenzo Polidori ("Fossato è di tutti"), che ha ottenuto 1.152 preferenze su 1.978 aventi diritto e 1.268 votanti. Sono state 80 le schede bianche.

A Paciano 461 voti Luca Dini ("Insieme per Paciano"), eletto quindi sindaco con l'88,31 per cento delle prefernze. Domenico Lucarelli ("Centro destra per Paciano") ha avuto 61 voti (l'11,69).

L'unico candidato Andrea Capponi ("Costacciaro per tutti"), è stato eletto sindaco di Costacciaro con 505 voti su 616 votanti.

Gli aventi diritto erano 889. Le schede bianche sono state 61.

A Piegaro eletto Roberto Ferricelli ("Progetto Piegaro e oltre"), che ha avuto 1.186 voti (66,78). Allo sfidante Roberto Pinzo ("Civica Piegaro"), 345 voti, pari al 19,43 per cento.

In provincia di Terni, ad Arrone, è stato eletto l'unico candidato, Fabio di Gioia con la lista "Arrone oggi". Ha ottenuto 1.302 voti. Gli aventi diritto erano 1.991.

Quarantacinque le schede bianche.

A Montegabbione è stato eletto Sebastiano Caravaggi (lista "Ripartiamo"), con 322 voti (il 49,54 per cento). Francesca Muccifora ("Montegabbione insiem") ha ottenuto 175 voti (26,92 per cento) e Fabio Roncella ("Futuro Comune"), 153 preferenze (23,54 per cento). Gli aventi diritto al voto erano 961. Hanno votato in 667 (il 69,41 per cento).

A Monteleone di Orvieto eletto l'unico candidato, Paolo Garofani ("Monteleone attiva") con 642 voti. Gli elettori erano 1.087, i votanti sono stati 818, schede bianche 81.

A Penna in Teverina eletto Stefano Paoluzzi ("Penna domani"), con 382 preferenze (il 60,83 per cento). Valerio Cecca (Con voi Penna rinasce"), ha ottenuto 246 voti (39,17 per cento).

Ad Alviano eletto Giovanni Ciardo ("Nuovi orizzonti"), con 554 voti (60,22). Lo sfidante Fabio Andreucci ("Viviamo Alviano") ha avuto 366 voti (39,78).

A Baschi eletto Damiano Bernardini ("Insieme domani"), cn 1.112 voti (75,34). A Giancarlo Racanicchi ("Futuro comune: territorio e generazioni unite"), sono andati 364 voti (24,66 per cento).

A Castel Viscardo eletto Daniele Longaroni ("Cammino comune territorio di Castel Viscardo"), con 1.004 voti (58,44). A Bruno Cimicchi ("Cambiare si può") 714 preferenze (41,56).

A Fabro, eletto Simone Barbanera ("Impegno comune") con 941 voti (il 64,45). Giuliano Giuliacci ("Fabro al centro") ha avuto 519 prefernze (il 35,55).



