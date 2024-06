A Foligno si va al ballottaggio

Terminato lo spoglio anche a Foligno dove andranno al ballottaggio Zuccarini e Masciotti.

Stefano Zuccarini, centrodestra, sindaco uscente, ha ottenuto 12.463 consensi, pari al 45,85 per cento delle preferenze, secondo quanto emerge dal portale "Eligendo".

Mauro Masciotti, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, ha avuto 12.105 voti, pari al 44,53 per cento delle preferenze.

Fermi rispettivamente al 5,98 e 3,65 per cento Enrico Presilla e Moreno Finamonti.



