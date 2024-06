Umbria supera il 50 per cento di affluenza per le europee

E' nettamente sopra alla media nazionale l'affluenza in Umbria per le elezioni europee, 50,06 per cento rispetto al poco meno del 41 per cento del Paese. Lo si legge sul sito Eligendo che riporta il dato alle 19 di tutte le mille sezioni.

In particolare nella provincia di Perugia al voto si sono recati il 52,2 per cento degli aventi diritto, il 57,55 nel capoluogo umbro dove si vota anche per il sindaco, mentre in quella di Terni è 43,85.

Riguardo a Perugia di poco inferiore è il dato dell'affluenza per le comunali 56,08 per cento.

Più in generale il dato umbro dell'affluenza per le amministrative è del 57,18 per cento, 60,4 in provincia di Terni e 56,72 in quella di Perugia (intorno al 53,6 per cento il dato italiano).



