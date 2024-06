In Umbria affluenza al voto superiore alla media nazionale

Umbria sopra alla media nazionale per l'affluenza alle urne nel primo giorno di votazioni per le europee e le amministrative. Emerge dai dati definitivi, alle 23, sul sito del ministero dell'Interno.

Riguardo alle europee la regione ha fatto registrare un'affluenza del 17,86 per cento rispetto al poco meno del 15 per cento del Paese.

In provincia di Perugia si sono recati ai seggi il 18,8 per cento degli aventi diritto.

Nel capoluogo umbro dove si vota per eleggere il sindaco il dato definitivo alle 23 è 22,53 per cento.

Nella provincia di Terni il dato relativo all'affluenza in tutte le 294 sezioni è del 15,13 per cento. Il comune con la percentuale più alta è Montefranco, 30,44 nei due seggi.

Per le comunali l'affluenza in Umbria è stata del 21,88 per cento, a Perugia del 21,97.



