Chiusa in Umbria per un incidente carreggiata A1 verso nord

Traffico bloccato e carreggiata verso nord chiusa sull'autostrada A1 tra Orvieto e Fabro per consentire i soccorsi ad una persona rimasta bloccata in un'auto che, dopo essersi ribaltata, è finita in un canale di scolo per le acque.

Sul posto pattuglie della polizia stradale di Orvieto, un'ambulanza e i vigili del fuoco oltre al personale della società Auostrade per l'Italia che sta gestendo la viabilità.

Autostrade segnala una coda di sei chilometri tra Orvieto e Fabro. Entrata consigliata verso Firenze Fabro e uscita consigliata da Roma Orvieto.



