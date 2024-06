A Cerreto di Spoleto affluenza europee oltre il 50 per cento

E' un piccolo centro della Valnerina umbra ma a Cerreto di Spoleto l'affluenza alle urne è già oltre la metà degli aventi diritto. Il 51,2 per cento nell'unico seggio allestito stando ai dati ufficiali del Viminale alle 12 di domenica (46,58 alle comunali). Venti punti in più della rilevazione di sabato alle 23, anche se va tenuto comunque conto della popolazione non certo elevata in numeri assoluti.

Sempre in Valnerina, il 50 per cento dei votati viene sfiorato da Sant'Anatolia di Narco, 48,29, mentre in provincia di Terni Montefranco fa segnare 48,6.



