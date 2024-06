Matteo Garrone protagonista della prima edizione di Nutriarte

"Questa volta sono un pò di corsa, però sono stato diverse volte a Perugia, conosco questa città ricca di storia e fascino. Non ho ancora incontrato nessun personaggio che potrebbe ispirarmi un film, ma magari lo incontrerò questa sera in sala, chissà. Spero che ci sia occasione di venire a lavorare qui, mi piacerebbe molto": in tenuta sportiva, felpa, maglietta e jeans, il regista Matteo Garrone veste i panni di un comune visitatore quando attraversa gli spazi del centro d'intrattenimento Gherlinda e si confonde tra il pubblico che è arrivato a Corciano per partecipare alla sua masterclass nell'ambito della prima edizione di Nutriarte, il festival internazionale culturale in programma fino a domenica 9. Con la sua spontaneità e naturalezza, sembra avere "digerito" ormai i suoi successi, a partire da quelli derivati dall'ultimo film, "Io capitano" (2023). Il pubblico, invece, lo ricorda bene ed omaggia il suo talento accogliendolo con un applauso nell'incontro che lo ha visto protagonista accanto a Carlo Degli Esposti, produttore della fortunata serie Tv "Montalbano".

Un fuori programma, perché i due avrebbero dovuto tenere incontri distinti, ma anche per questo rivelatosi ancora più interessante, soprattutto quando Degli Esposti ha raccontato di aver rinunciato a produrre "Gomorra" "mangiandomi le mani", film poi uscito nelle sale nel 2008 ottenendo un successo strepitoso, diretto da Matteo Garrone e ispirato all'omonimo best seller di Roberto Saviano.

"Venendo dalla pittura - ha raccontato Garrone - quello che mi fa scattare il desiderio di raccontare una storia, oltre alla fascinazione dei personaggi, la loro vicenda e i loro conflitti, sono le potenzialità visive perché il cinema per me è legato alla pittura e all'immagine. Sicuramente al centro della mia ricerca c'è l'uomo, la sua condizione. Ogni film è un'occasione per esplorare una parte di me stesso, attraverso i personaggi.

Quando faccio un film inevitabilmente c'è una parte di me, mi rappresenta in qualche modo anche se cerco di nasconderlo. I film che faccio sono legati a quello che sono, nel bene e nel male".



