Andrea Calzoni è di nuovo campione d'Europa ju jitsu. Il ventiseienne perugino, in forza alla "Invictus Ju Jitsu Academy", ha sbaragliato gli avversari ai recenti campionati adults presso lo Spotrzentrum Schurenkamp di Gelsenkirchen, in Germania. Alla manifestazione hanno aderito circa 30 nazioni per un totale di oltre 500 atleti.

Un mix di forza fisica, tecnica e fantasia hanno permesso all'azzurro di dominare la categoria 62 chili-specialità fighting system. Calzoni ha iniziato il suo cammino contrapposto subito al primo turno al forte belga Louis Cloots superato prima del limite per manifesta superiorità tecnica. Nel prosieguo ha battuto ai quarti l'atleta francese Simon Jules, e in semifinale lo svedese Oscar Jaskari, il quale nell'incontro precedente aveva eliminato il campione del mondo in carica, l'ukraino Mochulskyi. Nella finale per il titolo Andrea Calzoni ha quindi avuto la meglio sul danese Rassi Tellund, con una vittoria prima del limite.

Il perugino è così diventato campione europeo per la quinta volta, conquistando il titolo nell'arco degli anni in tre diverse classi d'età. Nel suo palmares anche un oro al mondiale under 21 (2015), un argento iridato a squadre, uno agli europei 2018, un bronzo al campionato mondiale ad Abu Dhabi nel 2019 e all'europeo nel 2022 a Nahariya.

Grande la soddisfazione della delegazione "Invictus", presente all'evento con il direttore tecnico team Italia Paolo Palma, all'angolo di Calzoni, il segretario del team Italia Fijj,nonché padre del campione e presidente della società perugina Raffaele Calzoni.

Al rientro in Italia, la Medaglia d'Oro di Andrea, Campione Europeo 2024, è stata festeggiata sul tatami del Dojo Invictus, presso il PalaBarton, presenti tutti gli atleti, a partire dai più piccoli, tanti amici e genitori. In rappresentanza del Comune di Perugia sono venuti a portare il loro saluto il sindaco Andrea Romizi, l'assessore allo Sport Clara Pastorelli, quello alla Cultura Leonardo Varasano e il consigliere comunale Massimo Pici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA