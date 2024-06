Ancora un morto sulle strade dell'Umbria, il terzo in 24 ore

Terzo morto in poco più di 24 ore sulle strade dell'Umbria. L'ultima vittima lungo la statale Valnerina, in provincia di Terni, dove un uomo è morto in seguito allo scontro della moto di cui era alla guida e un'auto.

L'incidente è avvenuto tra il bivio di Torre Orsina e Arrone per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. Sono rimasti feriti il conducente di un'altra moto e quella dell'auto. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale del 118.

Era invece alla guida della propria auto un ventitreenne originario dell'est europeo morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Castiglione del Lago. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il giovane ha perso il controllo dell'auto della quale era alla guida che ha urtato il marciapiede e un palo per poi ribaltarsi e terminare la corsa al centro della carreggiata. E' quindi morto sul colpo.

Ieri un motociclista di 47 anni, di Tuoro sul Trasimeno, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella vicina Passignano. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata con un'auto in prossimità di un incrocio, nella zona industriale di Passignano sul Trasimeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA