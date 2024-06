Scoccia, il sindaco rappresenta e unisce tutta la città

"Abbiamo un'idea chiara, precisa e definita della Perugia che sarà, una città in cui tutto sia al proprio posto e che non lasci indietro nessuno. È l'impegno più importante che deve portare avanti chi ha responsabilità politiche": è quanto dichiara la candidata sindaco di Perugia per il centrodestra e i civici Margherita Scoccia.

"È stata una campagna elettorale lunga e a tratti faticosa - spiega Scoccia - abbiamo girato Perugia in largo e in lungo e avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose che ci hanno arricchito soprattutto umanamente. Non so quante migliaia di mani abbiamo stretto, quante decine di migliaia di perugini abbiamo guardato dritti negli occhi promettendo un impegno per la città, quanti chilometri abbiamo percorso a piedi. Domani pomeriggio intorno alle 16 andrò a votare al seggio di Borgo XX Giugno e poi, dopo mesi estenuanti di impegni, finalmente, avrò qualche ora di tempo per tornare a casa da mio marito e dai miei figli".

"Vorrei spendere qualche parola sulla rappresentanza della città - prosegue Margherita Scoccia - perché il ruolo di sindaco, per come lo concepisco io, è quello di rappresentare tutta la città, di unire tutta la città, di farsi carico delle problematiche e delle aspettative di tutta la città, mai di una sola parte. Così è stato in questi anni con Andrea Romizi e così sarà con me, se i cittadini mi dovessero dare l'onore di ricoprire questo ruolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA