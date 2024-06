Lavori sulla linea Fs Città di Castello-Ponte San Giovanni

Al via dal 15 giugno all'8 settembre i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Città di Castello-Perugia Ponte San Giovanni, programmati da Rete ferroviaria italiana, società capofila del Polo infrastrutture del gruppo Fs Italiane.

Lavori che puntano alla realizzazione degli interventi propedeutici all'attivazione del sistema Ertms e della trazione elettrica sull'intera tratta. Sviluppo tecnologico e prestazionale dell'infrastruttura - sottolinea una nota delle Fs - in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un'ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà interrotta sull'intera linea Città di Castello-Perugia Ponte San Giovanni. I lavori si svolgeranno in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea.

Quste le principali attività previsste: lavori propedeutici all'introduzione, sull'intera linea, dell'Ertms (European Rail Transport Management System, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni), realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici e adeguamento di quelli esistenti funzionali alla nuova tecnologia; demolizioni magazzini merci e costruzione fabbricati tecnologici; installazione di antenne Gsm-R per radiopropagazione segnali terra-treno; lavori di risanamento e conservazione delle opere idrauliche della tratta Umbertide-Città di Castello; completamento dell'installazione della nuova linea elettrica di contatto nella tratta Perugia S. Anna e Perugia Ponte San Giovanni. Riattivazione e rialimentazione della linea nella tratta Città di Castello-Perugia Ponte San Givanni; lavori di manutenzione straordinaria a deviatoi e binari nelle stazioni di Ponte Pattoli e Pierantonio.

I lavori, del valore complessivo di 45 milioni di euro, vedranno impegnate circa 180 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.



