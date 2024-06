L'Assemblea legislativa si riunisce martedì 11 giugno

L'Aula di Palazzo Cesaroni si riunirà martedì 11 giugno alle ore 9.30.

La seduta - che potrà essere seguita in diretta streaming su Youtube - si aprirà con le interrogazioni a risposta immediata (question time): "Prodotti senza glutine, modifica della procedura per la compilazione dei moduli ai fini del rimborso da parte del servizio sanitario nazionale"; "Attuazione degli obiettivi previsti dal Pnrr inerenti lo sviluppo dell'assistenza territoriale in riferimento alla figura dell'infermiere di famiglia o di comunità"; "Sisma 9 marzo 2023, ricostruzione di Pierantonio, Sant'orfeto e Pian d'assino"; "Attuazione della risoluzione 'provvedimenti a tutela e sostegno del settore agricolo umbro'"; "Intendimenti della Giunta regionale riguardanti il possibile annullamento della giornata dedicata al prelievo venatorio esclusivo della specie tortora selvatica, a seguito delle indicazioni pervenute dalla Commissione europea"; "Misure per tutelare e valorizzare la fioritura a Castelluccio di Norcia"; "Ennesima esondazione del fiume Tescio, smottamenti e allagamenti nei comuni di Assisi e Bastia Umbra"; "Misure di prevenzione e mitigazione delle esondazioni del fiume Tescio".

A seguire verranno discussi gli altri atti all'ordine del giorno: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 dell'Assemblea legislativa; Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25; Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'Unità spinale unipolare nel servizio sociosanitario umbro; Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997; Azioni volte a sensibilizzare il non utilizzo all'interno delle mense scolastiche umbre dei "novel food"; Centri estivi 2024, sostegno ad associazioni e famiglie per la partecipazione di minori con disabilità; Urgente ultimazione del percorso pedonale e ciclabile della ex ferrovia Spoleto-Norcia nel tratto Borgo Cerreto - Norcia; Attivare anche in Umbria "Dalia per le donne": una nuova applicazione per smartphone, nata per contrastare la violenza di genere; Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti dell'Amministrazione regionale; Istituzione della rete dermatologica regionale per la presa in carico dei pazienti affetti da vitiligine; Adeguamento dell'ospedale della media valle del Tevere agli standard di ospedale dea I livello, con potenziamento dello strumento della telemedicina; Censimento popolazione anziana in condizione di solitudine.



