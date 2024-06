All'ospedale di Spoleto torna la cardiologia 24 ore su 24

Da lunedì 17 giugno tornerà attiva 24 ore su 24 la turnazione del personale medico della Cardiologia dell'ospedale di Spoleto. Lo ha annunciato la Usl Umbria 2.

Dopo la fine dello stato di emergenza Covid, il servizio, per la sopraggiunta carenza di medici cardiologi, era stato articolato su dodici ore diurne, ma - sottolinea l'Usl - era obiettivo imprenscindibile nell'ambito del percorso per il completamento del terzo polo la sua attivazione 24 ore su 24.

"Nonostante l'esito negativo delle numerose procedure avviate dalla Asl 2 per nuove assunzioni - si legge ancora sul sito -, grazie alla sinergia attivata all'interno della rete del sistema sanitario regionale tra tutte le Aziende, unitamente alla stretta collaborazione con la Scuola di specializzazione di Cardiologia dell'Università degli Studi di Perugia, si è arrivati al raggiungimento dell'obiettivo prefissato che vedrà il servizio tornare disponibile h24. La direzione strategica della Asl2, esprimendo il suo ringraziamento ai propri professionisti e ai medici cardiologi provenienti dalle altre Aziende Sanitarie Umbre, sottolinea l'importanza dell'organizzazione sinergica tra le varie Aziende umbre che ha lo scopo di rispondere in maniera funzionale ai fabbisogni dei cittadini dei vari territorio, mentre si continuerà a lavorare sui concorsi per reperire tutto il personale necessario alla migliore funzionalità e al potenziamento dell'Ospedale di Spoleto".



