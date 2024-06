Potenziato in estate il servizio treno più bus Umbria Airlink

Potenziato, per il periodo estivo, il servizio treno più bus Umbria Airlink, che collega l'aeroporto internazionale dell'Umbria alla rete ferroviaria nazionale, con interscambio nelle stazioni di Perugia e Assisi.

Nato nell'estate 2022 dalla collaborazione tra il regionale di Trenitalia e Busitalia, società del polo passeggeri Gruppo FS Italiane, in sinergia con la Regione, si sta affermando sempre più come una valida alternativa al mezzo privato, sottolineano le Ferrovie.

Da giugno a fine agosto, in risposta alla crescente domanda di mobilità e in concomitanza con il nuovo programma dei voli, sono state introdotte 24 ulteriori corse bus dal lunedì alla domenica, raggiungendo quota 236 soluzioni di viaggio intermodali a settimana, per collegare l'aeroporto sia con località interne alla regione, sia con quelle limitrofe. I passeggeri arrivano, infatti, nello scalo umbro anche dalla Toscana (soprattutto aretino, Valdarno e Valdichiana) e da diverse località marchigiane e laziali.

Nel 2024, il servizio Umbria Airlink ha già visto quasi 10 mila viaggiatori nei primi mesi dell'anno. Le nuove corse sono state pianificate per integrarsi "perfettamente" con il nuovo programma dei voli, con tempi di attesa "minimi" e facilitando l'interscambio bus-treno. Il servizio garantisce tempi di viaggio ottimizzati: 28 minuti dalla stazione ferroviaria Perugia Fontivegge e 17 da quella di Assisi.

I passeggeri - spiegano ancora Trenitalia e Busitalia - possono acquistare i biglietti in unica soluzione tramite i canali di Trenitalia, sito web, App, biglietterie, emettitrici self-service, agenzie di viaggio e punti vendita affiliati, inclusi i portali di acquisto internazionali e direttamente a bordo dei bus senza sovrapprezzo. Al prezzo del treno prescelto, regionale o intercity, si aggiunge la tariffa promozionale di 5 euro sia per i collegamenti da Perugia che per quelli da Assisi verso aeroporto e viceversa. I ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti pagano la metà, mentre i bambini under 4 viaggiano gratuitamente.

Gli autobus Umbria Airlink, riconoscibili dalla livrea rossa, sono pensati per i turisti: oltre agli elevati standard prestazionali e al comfort di viaggio, ampi spazi per i bagagli e lo stato dei voli real time nei monitor di bordo.

Maggiori dettagli o informazioni su www.trenitalia.com.com e www.fsbusitalia.it.



