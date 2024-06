Polizia cancella chat con indicazione posti controllo Terni

E' stata "cancellata" dalla digos una chat creata su una applicazione di messaggistica istantanea con lo scopo di avvertire i propri membri su controlli delle forze dell'ordine nella città di Terni. Secondo la ricostruzione della polizia si poteva accedere "solo per invito" ed aveva raggiunto oltre 3.700 inscritti, "con una crescita esponenziale iniziata a partire dai mesi della pandemia".

Gli investigatori - si legge in un comunicato diffuso dalla Questura - hanno accertato la partecipazione in chat di tante persone che, "quotidianamente e puntualmente", segnalano i vari controlli in strada di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Terni. E questo, a loro avviso, ha di fatto ostacolato il regolare servizio che "giornalmente le forze dell'ordine svolgono per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti i cittadini".

Il gruppo è stato quindi oggetto di indagine da parte della digos che ha informato la Procura della Repubblica ed avviato approfondimenti sulla posizione dei singoli partecipanti.

Prosegue "l'attento lavoro di monitoraggio" per individuare altri eventuali fenomeni di analogo tenore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA