Maggiora, ecco perché ho denunciato il sindaco di Terni

Devid Maggiora, segretario comunale Lega Terni, interviene sul procedimento per diffamazione a carico del sindaco di Terni Stefano Bandecchi sul quale è atteso il pronunciamento del gip dopo che l'esponente del carroccio si è opposto alla richiesta di archiviazione da parte della procura.

"L'azione legale - spiega Maggiora in una nota - è stata intrapresa a seguito delle espressioni utilizzate da Bandecchi sui propri canali social. Il sindaco, in data 18 ottobre 2023, ha pubblicato un post Instagram con lo screenshot di un giornale online riportante alcune dichiarazioni di Maggiora, accompagnandolo con la seguente frase diffamatoria: 'Che di Droga ne gira tanta a Terni lo sapevo, che la usassero anche soggetti politici non lo immaginavo (…) La droga non va usata ma se proprio si deve va presa buona differentemente è pericolosa da allucinazioni forti' e una storia con lo stesso contenuto grafico e la frase 'Lo sapevo, ora lo so, la droga fa male'. Nel mese di ottobre 2023, attraverso un comunicato stampa ho voluto riportare all'attenzione della pubblica opinione le problematiche legate alla sicurezza in città, alla luce dei numerosi episodi di cronaca accaduti nelle settimane precedenti, sottolineando l'importanza di coordinare lo strumento della vigilanza privata con il lavoro delle forze dell'ordine. Mi sarei aspettato da Bandecchi una risposta inerente l'argomento trattato e un atteggiamento costruttivo invece mi sono visto rivolgere tramite social delle frasi diffamatorie e fortemente lesive della mia dignità personale, che insinuano l'utilizzo di sostanze stupefacenti e uno stato di allucinazione. Ho, quindi, deciso di denunciare l'accaduto presso il comando dei carabinieri di Terni. Nella mia vita ho sempre ripudiato ogni tipo di sostanza stupefacente e mi sono sempre battuto contro l'uso delle droghe, comprese quelle leggere. Sono padre e donatore abituale di sangue da moltissimi anni, avendo persino ricevuto attestati di benemerenza dall'Avis per l'elevato numero di donazioni, dimostrazione di una condotta di vita sana oltre che completamente estranea alle droghe. Ho deciso di intraprendere questa azione legale non solo per difendere la mia reputazione, ma anche per ribadire l'importanza di un dialogo politico rispettoso e civile, fondamentale per il bene della comunità ternana, ma che da alcuni mesi ha lasciato spazio al turpiloquio e alle aggressioni verbali che quasi quotidianamente sono rivolte a chi esprime pensieri diversi rispetto a quelli del sindaco. Auspico che tutte quelle persone offese nella loro dignità, trovino il coraggio di fare quello che ho fatto io e provvedano a tutelare la propria immagine davanti alla legge.

Ringrazio gli avvocati Simone Pillon e Sara Napoleoni, da sempre in prima linea nella difesa della legalità e dei valori, che mi stanno seguendo in questo percorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA