'Linea verde' dedicata ai cammini, Umbria protagonista

Percorrere l'Umbria a passo lento per godere delle bellezze ambientali e monumentali, nutrendo lo spirito di quella religiosità e di quel misticismo che solo alcuni luoghi, a volte nascosti, riescono a regalare: c'è tutto questo nei cammini naturalistici e religiosi che vedono ancora una volta l'Umbria capofila di un progetto che coinvolge anche le Marche, il Lazio, la Toscana e l'Emilia Romagna. L'iniziativa voluta dai ministeri del turismo e della cultura, conta sulla collaborazione della Rai che dedicherà sei puntate proprio ai cammini che si snodano in queste regioni del centro Italia, da La Via di Francesco, al Cammino di San Benedetto e della Via Lauretana, con l'Umbria vero fulcro geografico, ma anche regione perno di ricchezza di esperienza in tema di turismo lento.

"E' ormai sempre più evidente - ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti - come i cammini rappresentino una modalità di fruizione turistica e culturale della 'destinazione Italia' del tutto innovativa, caratterizzata da un forte contenuto esperienziale, visto che rappresentano un viaggio alla scoperta di luoghi insoliti e affascinanti, paesaggi e borghi unici, eccellenze enogastronomiche ed eventi, perfetti per un'esperienza da condividere anche con altri appassionati di trekking. La programmazione regionale quindi, è sempre più improntata alla valorizzazione di questa modalità di vacanza che attrae nella nostra regione sempre visitatori italiani e stranieri. I cammini e i sentieri religiosi infatti, rappresenteranno sempre un tratto caratterizzante dell'offerta turistica della nostra regione fortemente intrecciata con i percorsi artistici e culturali".

In questo contesto la Rai avrà un ruolo di primo piano sul fronte della divulgazione e promozione del territorio: dall'8 giugno al 27 luglio tutti i sabati alle 12.30 andrà in onda Linea Verde Sentieri Estate: alla scoperta dei cammini d'Italia con l'Umbria protagonista in tre puntate dedicate alla via di San Benedetto e alla Via Lauretana.

La puntata del 15 giugno in particolare, percorrerà il percorso dal santuario de La Verna, in Toscana, al lago di Piediluco, nella provincia di Terni. I conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi, si fermeranno a conoscere il Museo del diario di Pieve Santo Stefano, un luogo della memoria dove sono raccolte lettere dal fronte, raccolte epistolari, testimonianze scritte di ogni epoca.

A Citerna visiteranno il monastero benedettino, mentre alla Pieve di Saddi di Città di Castello e a Gubbio i volontari racconteranno l'accoglienza riservata ai pellegrini lungo il cammino francescano. Con un focus anche sull'ippovia di Valfabbrica. Dalla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia lo storico dell'arte Costantino D'Orazio racconterà San Francesco nell'iconografia medievale. Ad Assisi, tappa obbligata sulla tomba del Santo, presso la cripta della basilica francescana, per poi proseguire alla volta di Poreta, una frazione di Spoleto, e di Monteluco, dove Francesco fondò il primo cenacolo.

In Valnerina, incontro con i volontari del progetto "Cammino per l'inclusione", prima della tappa finale sulle verdi acque del lago di Piediluco, dove si specchia il santuario di San Francesco.



