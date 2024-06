Lega, vicina firma convenzione ospedali Pantalla-Perugia

"Si fanno sempre più passi in avanti per arrivare alla stipula della convenzione che permetterà all'ospedale di Pantalla di lavorare in sinergia con l'azienda ospedaliera di Perugia diventandone parte integrante": lo sottolinea la Lega Umbria. Annunciando che nella giornata di ieri, nella sede dell'ospedale l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto, ha avuto un incontro con i vertici dell'azienda ospedaliera di Perugia e dell'Usl1, per arrivare in tempi brevi alla firma della convenzione. "Che - ha riferito l'assessore, secondo quanto riporta un comunicato del carroccio - permetterà l'efficientamento del presidio con un occhio attento all'operatività delle sale operatorie e all'ottimizzazione dei tempi. L'ospedale sarà così specializzato permettendo di rispondere in maniera appropriata ai reali bisogni di salute dei cittadini e ottimizzando le risorse".

"L'azienda ospedaliera di Perugia - riferisce ancora Lega Umbria - a seguito della convenzione potrà essere alleggerita dai grandi numeri attuali ed essere dedicata ai grandi interventi, a partire da quelli programmati. Tutto questo si riassume in un solo termine: ovvero programmazione. Dare ad ogni presidio una sua mission nell'unica direzione che è il benessere della comunità valorizzando la professionalità di medici, infermieri e operatori".



