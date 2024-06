Il gip si riserva su sindaco Terni accusato di diffamazione

Il gip di Terni Barbara Di Giovannantonio si è riservata la decisione in merito alla richiesta della Procura di archiviare un procedimento per diffamazione a carico del sindaco Stefano Bandecchi in relazione alla denuncia sporta lo scorso ottobre dal segretario della Lega di Terni, Devid Maggiora, che ora ha fatto opposizione alla richiesta dei magistrati.

La vicenda riguarda alcuni contenuti su Instagram dello stesso Bandecchi, in risposta alle polemiche sollevate dal carroccio in merito alla sicurezza a Terni. La procura ternana ha chiesto l'archiviazione per "particolare tenuità del fatto".

Giovedì mattina in aula, presente anche Bandecchi, la difesa del sindaco di Terni, rappresentata dagli avvocati Carlo Pacelli e Giorgio Panebianco, ha chiesto l'archiviazione per "infondatezza della notizia di reato", con conseguente formula asolutoria piena.

Di contro il segretario della Lega di Terni, attraverso l'avvocato Sara Napoleoni ha insistito per la richiesta di rinvio a giudizio.



