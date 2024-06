I Nomadi tra i protagonisti di Con il cuore da Assisi

Saranno i Nomadi, con la storica "Dio è morto", ad aprire la serata di musica e solidarietà "Con il Cuore", il concerto di beneficenza in onda la sera del 6 giugno alle 21.30 in diretta su Rai 1 dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Ad anticiparlo durante l'incontro con la stampa, è stato il presentatore Carlo Conti, alla sua 16/a conduzione delle 22 edizioni totali dell'evento.

I Nomadi torneranno quindi ad Assisi per un messaggio di pace, dopo il concerto del 1991 nella città di san Francesco, ed interpreteranno un loro cavallo di battaglia, come ha ricordato anche il fondatore Beppe Carletti, la canzone scritta da Francesco Guccini nel 1965. "Una canzone - ha detto Conti - che la Rai a suo tempo censurò mentre Radio Vaticana la passò perché ne capì il senso profondo".

Il presentatore ha invitato quindi a riascoltare bene le parole per farlo diventare "un inno fantastico di questa serata, un brano che è un po' la sintesi di quello che stiamo facendo in questi anni". "È un onore e un piacere essere ancora al fianco dei francescani in questa maratona benefica" ha poi aggiunto.

A salire sul palco di Assisi, oltre ai Nomadi, saranno anche Orietta Berti, The Kolors, Ricchi e Poveri, Enrico Nigiotti, Maninni, Gaia Di Fusco, Fausto Leali e Giuseppe Gambi.

Grande musica quindi, ma anche festa della solidarietà con tante testimonianze dal palco, come ha sottolineato poi il coordinatore dell'evento, padre Enzo Fortunato. "Il nostro cuore non smette di battere per le persone che hanno più bisogno, ed al canto così affiancheremo anche questa volta testimonianze dalle zone calde del mondo" ha detto.

Tra i progetti sostenuti dai francescani che saranno quindi portati sul palco di "Con il Cuore" durante la serata c'è anche quello di Suor Nabila Saleh, direttrice della scuola delle Suore del Rosario di Gaza, coinvolta nei bombardamenti della guerra in corso nella Striscia. "La cosa più importante è che tutti lavorino per la pace - ha sottolineato la religiosa -, perché se non arriviamo a questo punto non c'è sicurezza, ma solo distruzione e morte. E poi chiedo agli italiani che siano la voce della pace per quelli che soffrono, oltre all'aiuto materiale di cui tutta la popolazione ha bisogno".



