Appello delle associazioni Insieme! Umbria contro il cancro

Le 14 associazioni che formano la rete Insieme! Umbria contro il cancro, chiedono "una data certa sulla partenza della rete oncologica umbra" e una "rivisitazione e applicazione dell'organizzazione del sistema di cura dei pazienti". L'appello è stato fatto nel corso di una conferenza organizzata a Perugia, nella sede di Sintesi servizi. La rete, che da anni lavora per essere un supporto a pazienti e famiglie, chiede "scusa ai nostri rappresentati".

Lo fa perché l'obiettivo che le associazioni perseguono "è migliorare la vita dei malati", ma ad oggi "non ha prodotto i risultati attesi nonostante gli sforzi profusi". A fronte di incontri, focus, riunioni utili a raccogliere istanze e "dare voce a chi non ne aveva", la situazione della sanità umbra "appare ancora in affanno e in ritardo sulle risposte che i malati si aspettano", hanno osservato.

A fare il punto vari rappresentanti delle associazioni: Fabrizio Rasimelli, Anna Maria Biancifiori, Federico Cenci, Ernesto Maranzano e Imola Susta. "La rete di volontariato - hanno affermato in una conferenza stampa - porta avanti molte iniziative per sopperire alle carenze che vorremmo non ci fossero". "I pazienti - hanno sottolineato - non hanno i tempi della politica, ma bisogno di cure". Da qui parte il sollecito sui tempi di attivazione di un rinnovato percorso.

"Ci auguriamo - è stata la sollecitazione - che possa essere realizzato nel più breve tempo possibile affinché la rete produca benefici per i malati e le loro famiglie. Noi continueremo a vigilare e pungolare".

Le associazioni "che sono umili portavoce - è stato detto ancora - di chi vive un dramma personale e familiare" hanno anche evidenziato che "ogni malattia è brutta, ma quella oncologica ha un fattore di tempo essenziale". L'attenzione è puntata anche sugli esami diagnostici, per i quali si riscontra "una difficoltà nella programmazione". L'obiettivo generale è quello di "garantire ai pazienti le stesse possibilità in tutta la regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA