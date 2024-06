Pci Perugia contro guerra e liberismo, 'Pace ma non solo'

La lista "Pci, Perugia contro guerra e liberismo" che sostiene la candidatura a sindaco di Perugia del sen. Leonardo Caponi, ha tenuto una assemblea pubblica alla quale è intervenuta Fiammetta Cucurnia, vedova ed erede spirituale e politica del giornalista ed osservatore politico internazionale Giulietta Chiesa e giornalista e commentatrice dei fatti del mondo anch'essa.

Tema centrale dell'assemblea - riferisce Caponi in una sua nota - è stato quello della lotta alla guerra, con la richiesta di cessazione delle forniture di armi all'Ucraina, l'uscita dell'Italia dalla Nato e la fine del genocidio dei palestinesi.

L'assemblea è stata l'occasione "per proporre il più ampio programma elettorale della lista la quale si oppone alle grandi opere (Arena Curi, raddoppio dell'ipermercato di Collestrada, cosidetto "nodino" e metrobus), che sono condivise o non ostacolate dalle altre liste e propone una nuova strategia di sviluppo della città basata sulla reindustrializzazione di qualità, il sostegno all'artigianato, il ripopolamento del centro storico, il recupero del patrimonio immobiliare usato e delle aree degradate, lo sviluppo massiccio dei servizi e degli investimenti sociali a cominciare dalla sanità".



