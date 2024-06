Mencaroni, confortanti i dati su digitalizzazione delle imprese

"I dati dell'Istituto Tagliacarne sulla digitalizzazione delle imprese umbre sono confortanti, evidenziando un miglioramento consistente che premia lo sforzo che si sta spendendo per la digitalizzazione e la transizione ecologica dell'economia regionale": è il commento di Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria.

"Non vanno però - prosegue in una nota - sottaciute alcune cose. La prima è il divario territoriale, sul tema digitalizzazione delle imprese, tra la provincia di Perugia e quella di Terni, argomento che va approfondito per centrare meglio le politiche in chiave di superamento di tale divario. E poi c'è il fatto che, su sei indicatori che l'Istituto Tagliacarne utilizza per valutare la digitalizzazione delle imprese, l'Umbria è sotto la media italiana in quattro (e così entrambe le province). Ciò per dire che molto è stato fatto, ma ancora di più c'è da fare. Nessuno può, insomma, rilassarsi su questi temi su cui si gioca il futuro benessere dell'Umbria.

Come sempre, la Camera di Commercio è in prima fila in questo sforzo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA