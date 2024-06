Lamine Yamal primo Golden Boy del calcio europeo

È Lamine Yamal, stella del Barcellona classe 2007, in testa al terzo aggiornamento del Golden boy football benchmark index, la lista del 100 migliori giocatori Under 21 che militano in una squadra europea. La presentazione della classifica parziale è avvenuta oggi al teatro Cucinelli di Solomeo, nel corso dell'evento European Golden Boy.

Sul palco per la progressiva esposizione della classifica, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport e Antonio Di Cianni di Football Benchmark.

Yamal è il più giovane del Gbfb Index, seguito da Joao Neves del Benfica e da Alejandro Garnacho del Manchester United. Il nuovo valore di mercato del podio è pari a 200,9 milioni di euro, in crescita di circa 15 milioni rispetto a un mese fa.

A rappresentare il campionato italiano nella Top 100 ci sono Huijsen della Roma, Urbański del Bologna e Kenan Yildz della Juventus, prodotto della Next Gen.

Gli italiani presenti in classifica sono solamente due, Pafundi in 98 posizione e Kayode della Fiorentina, in posizione numero 22.

Con un giocatore in più rispetto al secondo aggiornamento, la Ligue 1 è il campionato più rappresentato (16 elementi), seguita dalla Pro League belga (12), dalla Premier League e dalla Liga (11). In totale sono nove i nomi nuovi rispetto a un mese fa, tra cui spicca soprattutto Arda Guler del Real Madrid, balzato direttamente al 19° posto, mentre la variazione migliore in classifica riguarda Lewis Hall, di proprietà del Chelsea, passato dal 75/o al 60/o posto.



