"Per l'Europeo abbiamo sensazioni bellissime, se non fosse così sarebbe meglio non partire": così Gigi Buffon, oggi a Solomeo (Perugia), a margine del Golden Boy, l'evento targato Tuttosport.

"Abbiamo grande positività e grande ottimismo. Dobbiamo vedere con occhi propositivi le cose buone - ha aggiunto il capo delegazione - ma dobbiamo vedere anche quelle che non vanno, perché se si migliorano anche quelle diventiamo una squadra da temere".



