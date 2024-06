Ferdinandi chiude la campagna elettorale in piazza IV Novembre

"Dopo una campagna elettorale lunga e coraggiosa, fatta di tantissimi incontri sul territorio, di confronti e progetti, siamo pronti a chiudere con lo stesso coraggio, la stessa forza di volontà e lo stesso spirito costruttivo che ci caratterizzano da mesi": così la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi, nel dare appuntamento per la chiusura della campagna elettorale venerdì 7 giugno alle 18.30 in piazza IV Novembre.

"Vogliamo riempire come un'onda il centro storico di Perugia.

Un'onda di entusiasmo, di partecipazione, di gioia, di bella politica", dice.

Con Vittoria Ferdinandi a suonare ci saranno Dj Ralf, Paolo Benvegnù e i Melancholia ma il programma - spiega una nota - è work in progress "e non mancheranno altre sorprese". "Abbiamo bisogno di tutti e tutte voi per l'ultimo passo prima del voto di sabato e domenica, da percorrere insieme", aggiunge la candidata del centrosinistra e civici



