Commissione approva disegno di legge ricostruzione post sisma

La seconda Commissione dell'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il disegno di legge della Giunta regionale che detta "norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997". Mira a fornire alle Amministrazioni strumenti utili a chiudere gli ultimi interventi finanziati e definire le relative pratiche amministrative, al fine di portare definitivamente a conclusione il processo di ricostruzione post sisma degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.

Nella seduta odierna la Commissione - riferisce Palazzo Cesaroni - ha anche espresso parere favorevole alla "Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026" predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini. Il documento prevede la riduzione di alcuni capitoli di spesa al fine di reperire circa 6 milioni di euro quale contributo della Regione al concorso degli obiettivi di finanza pubblica per il 2024 e di 190 mila euro (per gli esercizi 2024-'26) per alimentare il Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento.





