Alleanza per la Vittoria, da Scoccia annunci elettorali

"Con i 40 milioni euro a debito con cui Margherita Scoccia ha annunciato oggi, con una ritrovata verve, di voler rifare tutte, ma proprio tutte, le strade di Perugia, potremmo immaginare di fare molte cose. Ma una volta vinte le elezioni lo decideremo insieme ai cittadini di Perugia": è quanto dichiara in una nota Alessandra Sartore, ex sottosegretaria alle Finanze del Governo Draghi, a nome dell'Alleanza per la Vittoria, coalizione a sostegno di Vittoria Ferdinandi "Per noi la notizia di oggi non sta tanto nello spot elettorale promosso a tre giorni dal voto, che vale quel che vale. Non sta neppure nell'ammettere candidamente che, dopo cinque anni da assessora all'urbanistica, Scoccia è costretta ad annunciare oggi quello che avrebbe potuto fare ieri".

"La vera notizia - aggiunge Sartore - è che questa amministrazione comunale, dopo aver giustificato il proprio immobilismo per ben dieci anni con la scusa di un buco di bilancio da 35 milioni di euro, che per la verità è sempre stato un disavanzo sia tecnico dovuto che dovuto alla cattiva gestione del bilancio dello Stato, messa in opera in quegli anni dai governi di centro destra, per cui gli enti locali hanno dovuto concorrere al risanamento dei conti pubblici con i tagli lineari, si ritroverebbe con 40 milioni di anticipazioni di cassa iscritti a bilancio, ovvero soldi da spendere a debito, con interessi, e un avanzo di 5 milioni. Parliamo di 45 milioni di euro, che sono terribilmente mancati ai cittadini di Perugia quando parliamo di servizi, di opportunità e di strade, per l'appunto".

"Considerato il clima caldo tipico degli ultimi giorni di campagna elettorale - aggiunge - la coalizione per la Vittoria avrebbe potuto rilanciare dicendo che, con gli stessi soldi, sarebbe in grado di tappare le buche in un anno, invece che in due. Ma siamo persone serie. Oppure potremmo dire che saranno rese gratuite le rette degli asili nido, così come è stato fatto a Vicenza dal Sindaco Possamai. Potremmo pensare di destinarli per potenziare l'assistenza sanitaria domiciliare. Per investire nelle scuole, nelle palestre, in nuove aree verdi. Per tagliare la Tari, dati gli aumenti. Oppure, magari, pensare di rifare uno stadio nuovo con i soldi del Comune. Ma siamo una coalizione guidata da una candidata seria come Vittoria Ferdinandi, che ha fatto della partecipazione e del rispetto dei cittadini la cifra più importante".

"Posto che il tema strade - conclude infine la coalizione Alleanza per la Vittoria - rimane uno dei problemi principali da risolvere, dopo che la giunta Romizi-Scoccia non ha saputo e voluto affrontare, nonostante i 200 milioni di euro disponibili tra fondi europei, nazionali e regionali, che non sono serviti neppure per chiudere opere come il Turreno e il Mercato coperto, riteniamo che non servano annunci roboanti per ingraziarsi gli elettori, ma serietà e impegno: di questo hanno bisogno i cittadini di Perugia".



